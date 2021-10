Venuti pronto al rilancio: Odriozola ancora non convince

Ballottaggio interessante in casa viola. Venuti insidia Odriozola, la deludente prestazione con il Venezia fa capire che serve tempo

Uno dei ballottaggi della formazione viola in vista del Cagliari è senza dubbio quello Venuti-Odriozola . Il terzino spagnolo è partito titolare contro il Venezia ma Venuti sembra essersi rimesso in forma dopo gli infortuni delle scorse settimane.

Come riportato dalla Nazione, Venuti sembra essere pronto al rilancio candidandosi fortemente per una maglia da titolare a discapito proprio di Odriozola. Lo spagnolo ancora non convince del tutto, la prestazione con il Venezia è stata deludete da tutti i punti di vista. Serve ancora tempo per vedere il vero Odriozola che sicuramente potrà dare una grande mano a questa Fiorentina.