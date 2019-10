Venuti: “L’assist? Gioia immensa mettere piccola firma sulla partita”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Sassuolo per 2-1:

Sono contento per l’assist e per la prestazione. Non è facile entrare in partita quando si hanno pochi minuti nelle gambe. Non è facile giocare poco, specie in un ruolo non tuo. E’ fondamentale giocare, l’importante è dare il massimo. L’assist per Castrovilli? Mettere una piccola firma sulla partita è una gioia immensa.

Non ci sono scorie, il gruppo è sano e sa come prendere le sconfitte, non dovevano cancellare nessuna scoria, dovevamo solo vincere. Commisso? E’ una soddisfazione visto è la prima vittoria per lui. Non è stato facile giocare essendo ammonito, ma la squadra mi ha ammonito, si va avanti grazie al gruppo. I tifosi? Vincere è stata una bella soddisfazione anche per loro, quello del Sassuolo è sempre stato un campo difficile per la Fiorentina.

Sono tre punti pesanti, così come quelli nelle altre partite.

Lirola out anche col Parma? Pol è un giocatore forte, lo stimo, la competizione fa bene al grippo, spero si rimetta il prima possibile, facciamo il meglio per la squadra.