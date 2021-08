Venuti: “Italiano soddisfatto per approccio e gioco. Gol? Lo dedico a mio padre”

Le parole dell'esterno viola

"Bella serata per tutti, si è visto il lavoro svolto in ritiro, certo risultati possono solo far piacere. Il mio gol? Speriamo non sia l'ultimo, a differenza dell'altra volta oggi c'era qualche tifoso, lo dedico a mio babbo che sta combattendo la battaglia più importante, grazie a lui prendo la forza. Mi fa piacere che si percepisce il mio apporto nello spogliatoio, c'è voglia comune di migliorare per dare a Firenze quello che si merita. Il mister era soddisfatto per approccio e gioco, ci chiede questo.