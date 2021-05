Venuti: “Indossare la maglia Viola è una grande responsabilità”

Le parole del difensore

"Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore più forte che io abbia mai affrontato nel corso della mia carriera, la sua storia ed i trofei personali parlano per lui. Batistuta o Toni? Entrambi grandissimi giocatori. Non ho ancora avuto la fortuna di conoscere personalmente l’argentino a differenza di Luca Toni, quindi dico lui. Ho iniziato a giocare a calcio per passione poi andando avanti con gli allenamenti ho capito che sarebbe stato il mio futuro e la mia vita. Giocare con la maglia della Fiorentina per me è un privilegio, un senso di responsabilità enorme."