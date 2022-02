Venuti: “Impariamo a non imbarcare, c’è tanto di buono in questa Fiorentina”

Il messaggio ottimista del vicecapitano della Fiorentina

"In questa stagione dopo le sconfitte ci siamo sempre rialzati, lo faremo anche stavolta se lavoriamo bene. Leggere 0-3 è brutto, bisogna imparare a tenere le partite fino alla fine e non crollare in questo modo. Impariamo dagli errori e guardiamo al lato positivo, c'è tanto di buono in questa Fiorentina".