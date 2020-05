Venuti: “Ci manca allenarci in gruppo. Fantastico giocare con un fenomeno come Ribery”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, è stato intervistato da Valdarno Oggi. Queste alcune sue dichiarazioni:

I nostri compagni positivi al virus? Eravamo preoccupati per loro e per tutte le persone a cui eravamo vicini. Abbiamo una che di squadra, siamo stati tutti abbastanza in contatto. Tra l’altro ci siamo sentiti anche con lo staff tecnico grazie alla tecnologia. Ci manca molto la possibilità di allenarci in gruppo e di vivere insieme la vita di spogliatoio. Ma nonostante le difficoltà, penso che stiamo lavorando abbastanza bene per farci trovare pronti quanto torneremo ad allenarci insieme (da lunedì 18 maggio, ndr). L’unica ricetta per far bene è il lavoro. Solo così posso mettere in difficoltà Iachini nelle sue scelte. Chi è il più forte in rosa? Difficile fare un nome solo. Chiesa, Castrovilli e Pezzella sono straordinari. Ribery? E’ fantastico allenarsi e giocare con un fenomeno come lui.