Nel prepartita della sfida è intervenuto ai microfoni di Sky Lorenzo Venuti:

L’intervento di mister Iachini è stato decisivo, dal campo alla testa. Ha risvegliato in noi l’autostima.Ha ragione il mister: l’approccio deve essere lo stesso che l’avversaria sia la prima o l’ultima in classifica. Spero che questa partita possa essere una grande occasione anche per me.