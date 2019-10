Venerdì amichevole con la Pistoiese: ecco orario e sede del match

Venerdì 11 ottobre, alle ore 19, la Fiorentina sarà ospitata dalla Pistoiese allo stadio Melani per disputare un’amichevole, utile a tenere il ritmo-partita in queste due settimane di sosta. Tra stasera e domani verranno comunicati tutti i dettagli dal club arancione, con info e prezzi di ingresso all’impianto dove appunto la truppa guidata dall’ex viola Giuseppe Pancaro disputa le proprie gare casalinghe. La Pistoiese arriva alla partita con i viola dalla vittoria arrivata oggi, nel campionato di Serie C, contro l’Olbia.