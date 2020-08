Vallesi: “Sarei felice di rivedere la coppia Piatek-Kouamé. Chiesa resta”

Intervistato da TMW, il cantante e tifoso viola, Paolo Vallesi, ha parlato così della Fiorentina

Gli acquisti di gennaio, Amrabat su tutti, possono far crescere la squadra. Se si dovesse ricostruire il tandem d’attacco Piatek-Kouamè sarei felice. Torreira mi piace ma resta da vedere se la Fiorentina a metà campo giocherà a due o a tre. Il reparto è comunque di qualità. Chiesa? Secondo me resta perchè non c’è club italiano disposto a spendere certe cifre, neanche la Juve. Credo che Federico voglia restare in Italia anche in vista degli Europei.