Valcareggi tifa Mazzarri: “E’ strepitoso, come prendere un attaccante da 20 gol”

Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio del toto-allenatore che sta coinvolgendo la Fiorentina:

“Mazzarri è sempre stato sottovalutato per una sua apparente antipatia. Io lo conosco bene e posso dire che ha un carattere piuttosto introverso. Lui è dovuto venire via da Torino perché gli hanno messo contro la città. Sarri invece non ha ancora smaltito il colpo subito dalla Juventus e poi c’è la Roma che è un’altra squadra in cerca di allenatore. Credo che Sarri abbia avuto delle lusinghe dalla Roma. Mazzarri non sarebbe inferiore agli altri, sarebbe come prendere un attaccante da 20 gol. Ha una storia incredibile, è libero da ogni vincolo ed è un fiorentino. Ve lo garantisco. Lui ha come mito Antognoni. Allegri non viene, Spalletti ha un contrattone, mentre Sarri potrebbe venire. Ma sarebbe una prima scelta come Mazzarri che però è libero. Walter ha un curriculum strepitoso. Detto questo se Iachini farà bene nei prossimi impegni prima della sosta rimarrà sulla panchina della Fiorentina. Ma in caso di cambiamento vorrei uno dei quattro toscani liberi in questo momento. Quello più “prendibile” è Mazzarri”

I QUATTRO TOP TOSCANI ALLA PORTATA DELLA FIORENTINA