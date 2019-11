Valcareggi: “Lo dicevo che Chiesa andava venduto. Ora la società limiti i danni”

“Chiesa? Tutto è molto evidente. L’ho detto mesi fa che sarebbe andato tutto a deteriorarsi. Si vede che non ci sta volentieri qui. Qui si fa del male a tutti: al bilancio, a lui, ai risultati, al pubblico. Se non rinnova c’è una sola soluzione: cederlo. La società dovrà per forza limitare i danni. Federico non è sereno e questo si ripercuote sulla situazione. Lui non vuole stare alla Fiorentina. Per ora è una stagione da 6- rispetto a quello che ci ha dato in passato”. Questo il parere di Furio Valcareggi, opinionista di Lady Radio, sul numero 25 viola. E L’INTER LO METTE IN CIMA ALLE PRIORITA’