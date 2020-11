Valcareggi: “Fiorentina, la colpa è dei calciatori. Vanno messi in punizione in 4-5”

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato del momento della Fiorentina a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: “Quella di ieri è stata una prestazione imbarazzante da parte di vari calciatori, come Kouamè, Amrabat che pare aver mandato il fratello, Biraghi, Milenkovic. Una prestazione orribile, la colpa è dei calciatori. Rimedi? Metterei in punizione quei 4-5 calciatori che ora sono al di sotto del loro standard. Non li farei giocare, non ci sono altre soluzioni”.