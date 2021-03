Valcareggi: “Dette cose da querela su Prandelli, suo è un gesto d’amore”

Il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio:

Ho letto di depressione, tensioni e quant’altro, ma Prandelli era solo inc***ato per quello che accadeva intorno, per quello che sentiva dire da persone influenti. Hanno detto delle cose da querela su di lui e questo gli ha dato molta noia. Prandelli ha fatto un gesto raro, un gesto d’amore per la città che però nei fatti non ci stava perché stava facendo bene. Contro il Milan Ibrahimovic ha fatto wrestling in campo e Pezzella che fa? Protesta per il fuorigioco che non c’è. Questo fa capire che non è molto presente.