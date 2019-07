Valcareggi: “Chiesa andrà alla Juve, follia tenerlo senza rinnovo. Prenderei Balotelli”

Furio Valcareggi, opinionista ed operatore di mercato, ha parlato della Fiorentina a Lady Radio:

Balotelli? Lo prenderei sperando che faccia quello che ha dimostrato di saper di fare. Ha fatto parecchi gol, poi può anche fallire, ma è un attaccante da venti gol a stagione. Va seguito dall’alba al tramonto e lasciato tranquillo: si potrebbe fargli firmare un contratto ad obiettivi e farlo arrivare ad una cifra di rilievo. Problemi? Nello spogliatoio non ne ha, è buono e carino: i problemi li ha se deve parlare coi giornalisti. Chiesa? Andrà alla Juventus. Tenerlo senza rinnovo è follia, con la sua cessione si può costruire la squadra. Commisso ha fatto ciò che poteva per tenerlo, non uscirà sconfitto. Purtroppo nel calcio non si rispettano più i contratti.