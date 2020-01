Chiesa, Cutrone e Vlahovic: uno è di troppo. Chi resta fuori?

La Fiorentina si avvicina alla trasferta di Napoli con una serenità ritrovata. Le due vittorie consecutive hanno purificato gli animi di giocatori e tifosi da una lunga negatività che da tempo aleggiava nell’aria. Beppe Iachini, con la sua semplicità, ci ha riportato alla mente il significato di grinta e concretezza. Come confessato dal tecnico gigliato stesso, siamo soltanto all’inizio di un lungo percorso e la rosa possiede ampi margini di miglioramento. Tuttavia si notano già diversi cambiamenti. La palla pesa meno e la testa è più sgombra, libera di pensare e mettere in pratica giocate spettacolari come quella di Pulgar. Un cambio di gioco a velocità supersonica che ha permesso a Lirola di insaccare il definitivo 2-1 contro l’Atalanta.

Proprio in Coppa Italia, a differenza della brutta prestazione contro la Spal, si sono intraviste le prime trame di gioco con le due punte protagoniste. L’efficacia del dialogo tra quest’ultime rappresenta una fetta importante della mole offensiva di una squadra. Nell’organico viola, gli interpreti che possono ricoprire quella posizione sono cinque; Vlahovic, Cutrone, Ribery, Boateng (ai box per problemi muscolari) e Chiesa. Tra questi Iachini dovrà pescarne due a cui affidare l’attacco contro il Napoli e nelle partite a venire. E se per il momento il duo inedito Cutrone-Chiesa sembra favorito, da qui a fine stagione ci saranno sicuramente numerosi ballottaggi. La coppia pesante Cutrone-Vlahovic non ha sfigurato contro l’Atalanta, garantendo un costante punto di riferimento alla manovra ed una buona presenza in area di rigore. Senza dimenticare il prezioso attacco della profondità messo in pratica dall’ex Milan. Aspettando Ribery, ed aggiungendo gli outsider Sottil e Ghezzal, le carte dal mazzo da cui pescare sono assai numerose per il tecnico gigliato.