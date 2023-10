La Fiorentina Under 17 ha battuto 3 a 1 l'Ascoli. Al Picchio Village, si è giocata la gara d'andata del girone C del campionato nazionale A-B.

La Fiorentina Under 17 ha battuto 3 a 1 l'Ascoli. Al Picchio Village, si è giocata la gara d'andata del girone C del campionato nazionale A-B. Il primo tempo è finito 2 a 0 grazie alla doppietta di Maiorana. Il tris arriva a nel secondo tempo con Ciacci. La squadra di Capparella adesso si trova al primo posto in classifica, con cinque successi in cinque gare.