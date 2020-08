Under 21, soddisfazione Fiorentina: convocati Cutrone e altri due giocatori

Dopo la lunga pausa forzata per l’emergenza COVID-19, la Nazionale Under 21 torna in campo per i primi due impegni della stagione. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 31 calciatori per l’amichevole con la Slovenia in programma giovedì 3 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, con il gruppo azzurro che dopo il test con i pari età sloveni verrà ridotto a 23 elementi per la sfida valida per le qualificazioni europee con la Svezia, che si disputerà martedì 8 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) a Kalmar.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Ascoli – di proprietà della Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Andrea Colpani (Monza), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Davide Frattesi (Empoli), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Pescara), Tommaso Pobega (Pordenone), Samuele Ricci (Empoli), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).

TRE GIOCATORI VIOLA ANCHE IN NAZIONALE MAGGIORE