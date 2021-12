Una poltrona per due: Maleh-Duncan, duo firmato Vincenzo Italiano

Italiano è pronto a cogliere altri frutti del suo splendido lavoro alla Fiorentina. Maleh e Duncan pronti a dividersi un posto da titolari

Visto che ormai il Natale è alle porte, sembra scontata la citazione "Una poltrona per due" per commentare la situazione di Alfred Duncan e Youssef Maleh in vista della Salernitana. Come riportato dal Corriere dello Sport, quello tra il ghanese e il marocchino è uno dei principali dubbi di formazione per la sfida di oggi pomeriggio con Maleh che sembra essere in vantaggio. (PROBABILI FORMZIONI)