Una notte folle, piena di errori e orgoglio per la Fiorentina

Una serata incredibile per la Fiorentina, piena di errori e non solo.

Sulle pagine del quotidiano Repubblica, nell'analizzare la partita tra Fiorentina e Inter, si parla del discutibile arbitraggio e non solo. Sul quotidiano si evidenzia il mancato rosso a Dimarco, errore che macchia la partita di Valeri. Nell'analisi oltre che degli arbitri, si parla anche dell'approccio sbagliato della viola, che invece che partire forte come ci si aspettava, sbanda subito. Inoltre si sottolinea la continua volontà di Italiano, che si legge, non si è arreso mai, ha incitato e richiamato i suoi. Ha scelto di giocarsela a viso aperto, anche nei momenti più delicati, un Italiano più nel vivo della partita rispetto alle ultime uscite.