Un collaboratore di Italiano al Catania? Difficile, richieste ritenute “esose”

Il Catania è ripartito dalla Serie D e per la prossima stagione pensa ad un collaboratore di Vincenzo Italiano per la panchina. Come scrive La Sicilia, il direttore sportivo degli etnei Laneri vorrebbe provare a strappare ai viola Marco Turati, uno degli uomini di fiducia del tecnico che ha però un ingaggio pesante per la categoria (circa 150.000 euro). Laneri conosce benissimo sia Italiano che Turati - ha lanciato il primo, ha avuto a Siracusa il secondo - ma la trattativa stenta a decollare.

Secondo il quotidiano i discorsi intavolati per liberare Turati prevedrebbero anche l'inserimento di qualche giovane Under da schierare e valorizzare, ma si va verso il "no" viste anche le richieste esose dell'ex difensore centrale. Anche un ex viola come Michele Pazienza è stato sondato dai rossoazzurri, ma dopo la promozione in C con il Cerignola non ci sarebbe l'interesse dell'ex centrocampista a lasciare.