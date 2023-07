Ancora un Mancini alla Sampdoria. Andrea, figlio di Roberto sarà presente nella nuova società blucerchiata di Andrea Radrizzani. Mancini ha lavorato anche alla Fiorentina, per un periodo di 2 anni, come collaboratore. Le indiscrezioni di Tuttosport parlano per lui di un ruolo nell'area tecnica, o scouting. Già da domani sarà a Bogliasco. Con la squadra di Pirlo che inizierà a lavorare per centrare l'obiettivo della promozione