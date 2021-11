Un altro Borja per Firenze: cosa ci dice la carriera di Mayoral

Lo spagnolo come sostituto di Vlahovic? Improbabile. Non è un bomber, ma sa rendersi utilissimo come arma in più

Numeri alla mano la miglior stagione di Borja Mayoral in carriera è stata la scorsa: 10 gol in 31 partite di campionato (ma solo 18 da titolare) e altre 7 reti in Europa League in 13 partite. Niente male per uno che doveva essere in partenza solo un vice Dzeko. Nelle sue precedenti esperienze in prestito lontano dal Real Madrid (dove è cresciuto, ma trovando poco spazio in prima squadra), non era mai andato in doppia cifra: 2 gol nel Wolfsburg 2016/17 e 14 gol complessivi nel biennio al Levante tra il 2018 e il 2020. Insomma Borja Mayoral non è esattamente un bomber, anche perchè è una prima punta di movimento che sa partecipare anche al gioco. Potrebbe rivelarsi assai utile in questa Fiorentina, ma come arma in più da affiancare a Vlahovic o per sostituirlo in caso di assenza. Non certo per prenderne il posto stabilmente.