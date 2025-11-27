L'AEK arriva a Firenze con molte aspettative. La squadra greca ha molte vecchie conoscenze del nostro campionato. Questo anche grazie al proprio ds, Javier Ribalta. Negli anni lo spagnolo ha lavorato per molte società italiane. Queste le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Ribalta (ds AEK): “Goretti è bravo, ci ho parlato. Inspiegabile la classifica”
news viola
Ribalta (ds AEK): “Goretti è bravo, ci ho parlato. Inspiegabile la classifica”
Il ds dell'AEK racconta la sua incredulità vedendo la classifica della Fiorentina. L'aneddoto con Goretti
"Stasera vogliamo fare la nostra partita, anche se la partita sarà difficile, soprattutto per il momento della Fiorentina. Sono partiti male, ma hanno ottimi giocatori in rosa. L'altrogiorno parlavo con Goretti, è inspiegabile vedere la classifica, se si guarda la qualità dei giocatori. Stimo molto Goretti, non devo dargli consigli. Sa bene come funziona la Fiorentina, visto che ci lavorava. Vanoli è un allenatore che ha fatto bene in questi anni. In Conference la Fiorentina è una delle più forti, anche se pure noi siamo ambiziosi, ma con realismo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA