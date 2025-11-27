Ribalta (ds AEK): “Goretti è bravo, ci ho parlato. Inspiegabile la classifica”

"Stasera vogliamo fare la nostra partita, anche se la partita sarà difficile, soprattutto per il momento della Fiorentina. Sono partiti male, ma hanno ottimi giocatori in rosa. L'altrogiorno parlavo con Goretti, è inspiegabile vedere la classifica, se si guarda la qualità dei giocatori. Stimo molto Goretti, non devo dargli consigli. Sa bene come funziona la Fiorentina, visto che ci lavorava. Vanoli è un allenatore che ha fatto bene in questi anni. In Conference la Fiorentina è una delle più forti, anche se pure noi siamo ambiziosi, ma con realismo."