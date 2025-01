O Kean o son dolori: la classifica marcatori stagionali viola lancia l’allarme

Una criticità della Fiorentina è sicuramente quella di non avere alternative a Kean in zona gol

Violanews.com tiene ogni anno la classifica marcatori della Fiorentina , annotando via via tutti i gol e suddividendoli per competizione. La potete consultare completa cliccando qua . Vi riportiamo però le prime 5 posizioni:

Già il divario tra Kean e Sottil (10 reti) mette a nudo la sostanziale dipendenza dalla vena dell'attaccante, ma soffermiamoci sulle altre posizioni: secondo è Sottil con 5 reti, di cui però 3 sono state realizzate nella fase campionato di Conference League; poi ecco Ikoné, un'alternativa, che ha fatto tutti e quattro i suoi gol in coppa; Quarta, ormai ex viola in attesa dell'ufficialità, e Gudmundsson, che è stato più fermo che in campo e che anche oggi non si è allenato con la squadra. Tra le tante necessità che animeranno il mercato di gennaio, c'è sicuramente quella di aggiungere reti al fronte offensivo di Palladino.