Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Kean e ed il mondo della musica, in arrivo una nuova uscita

news viola

Kean e ed il mondo della musica, in arrivo una nuova uscita

Kean e ed il mondo della musica, in arrivo una nuova uscita - immagine 1
KMB è tornato. Kean annuncia una nuova uscita in ambito musicale
Redazione VN

Moise Kean non è solo un grande appassionato a livello musicale, ma da alcuni mesi ha deciso di diventare anche un cantante. L'attaccante della Fiorentina lo scorso anno aveva fatto uscire il suo primo album: "Chosen". Una delle sue canzoni, ovvero "Bombay" ha riscosso un discreto successo, finendo anche nel nuovo FC26 (il vecchio Fifa). Adesso Kean ci riprova, ed ha annunciato una nuova uscita, chiamata: "Non voglio tornare broke".

Leggi anche
Sarapii (Polissya) ricorda: “I capelli di Kean? Una storia da ricordare”
Gattuso regala l’esordio a Piccoli, e l’Italia fa subito il 3-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA