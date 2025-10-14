Kean e ed il mondo della musica, in arrivo una nuova uscita

Moise Kean non è solo un grande appassionato a livello musicale, ma da alcuni mesi ha deciso di diventare anche un cantante. L'attaccante della Fiorentina lo scorso anno aveva fatto uscire il suo primo album: "Chosen". Una delle sue canzoni, ovvero "Bombay" ha riscosso un discreto successo, finendo anche nel nuovo FC26 (il vecchio Fifa). Adesso Kean ci riprova, ed ha annunciato una nuova uscita, chiamata: "Non voglio tornare broke".