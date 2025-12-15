Il Messaggero: “La Roma su Fortini, il rinnovo con la Fiorentina non avanza”

Viola News
Tra i profili finiti sul taccuino giallorosso c’è Niccolò Fortini, giovane terzino viola classe 2006
Come riporta Il Messaggero, la Roma guarda in casa Fiorentina per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione. Tra i profili finiti sul taccuino giallorosso c’è Niccolò Fortini, giovane terzino viola classe 2006, uno dei pochi a emergere in una prima parte di annata decisamente complicata per la squadra gigliata.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, Fortini sta trovando discreto spazio tra i grandi, mostrando personalità e affidabilità nonostante il contesto difficile. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse della Roma, che oltre alla ricerca di un bomber da affidare a Gasperini starebbe valutando innesti mirati anche sulle fasce.

Un fattore da non sottovalutare riguarda la situazione contrattuale del giovane terzino: Fortini è legato alla Fiorentina fino al 2027, ma le trattative per il rinnovo risultano arenate. Una situazione di stallo che potrebbe favorire l’inserimento dei giallorossi, pronti a monitorare con attenzione gli sviluppi e a cogliere eventuali spiragli.

