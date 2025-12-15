Il Messaggero: “La Roma su Fortini, il rinnovo con la Fiorentina non avanza”

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, Fortini sta trovando discreto spazio tra i grandi, mostrando personalità e affidabilità nonostante il contesto difficile. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse della Roma, che oltre alla ricerca di un bomber da affidare a Gasperini starebbe valutando innesti mirati anche sulle fasce.