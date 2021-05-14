Intervistato da TMW, il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri si è espresso anche sulle parole di Commisso di oggi:

"In Italia e particolarmente a Firenze funziona così, è importante che ci sia il rispetto della critica. Se a casa sua funziona in altro modo non so. La cessione? Non so dire se lo ha fatto per provocare, ma di certo la Fiorentina è da tanti anni che gioca a pallone e ha vinto anche scudetto senza Commisso. Bisogna capire qual è l'ambiente in cui si lavora e perché sia così. Non può venire uno e cambiarci, se mai il contrario. Il presidente viola oggi ha fatto un grave errore: ci vuole rispetto per la stampa e serve anche perché ci siamo battuti per la libertà di opinione senza offendere nessuno".