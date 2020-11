Ulivieri: “Chi dopo Prandelli a giugno? Ancora deve dirigere il primo allenamento…”

Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a Toscana TV: “Mi sembra fuori luogo pensare al prossimo allenatore della Fiorentina quando Prandelli deve ancora dirigere il primo allenamento. Occorre stringersi intorno alla squadra per far sì che ottenga risultati, può ottenere di più sul piano del gioco. Prandelli ha dato molto alla Fiorentina e alla Nazionale, è una bella persona inserita alla grande nel contesto di Firenze, non penserei al futuro ora. Altri ruoli dopo la panchina? Lo può fare perché ha personalità, conoscenze e cultura, però prima pensiamo all’attualità”.

LEGGI ANCHE: Tutto pronto per il Prandelli-bis. Il focus sui risultati del tecnico dopo la favola viola