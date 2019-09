Ufficiale – L’ex Rebic giocherà nel Milan: ecco la formula

Vi abbiamo raccontato nel corso del pomeriggio della trattativa serrata fra Milan ed Eintracht: i rossoneri alla fine sono riusciti a piazzare André Silva in Germania in cambio di Ante Rebic che ha fatto il percorso inverso. L’ex viola, sul quale la Fiorentina detiene il 50% della futura rivendita, arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto. Le speranze viola possono concretizzarsi, dunque, a partire dai prossimi mesi.