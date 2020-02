Udinese-Fiorentina, sabato si dovrebbe giocare a porte chiuse. Manca solo l’ufficialità del governo

Manca l’ufficialità, ma la sfida di sabato prossimo (ore 18.00) fra Udinese e Fiorentina si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. L’annuncio della presa di posizione della FIGC lo ha dato il presidente Gravina (LEGGI QUI). Sarà il governo, con un decreto legge, a rendere effettiva questa decisione che coinvolgerà tutto il campionato di Serie A. La Regione Friuli Venezia Giulia aveva divulgato un’ordinanza per cui è stata disposta “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”. Da più parti era stata interpretata come un rinvio della gara ma così non dovrebbe essere. Udinese-Fiorentina vedrà dunque solo la presenza delle squadre e i relativi staff oltre che dei media per la messa in onda e la divulgazione della gara stessa.