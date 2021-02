Udinese-Fiorentina ore 15, dove vederla in TV e streaming

Udinese-Fiorentina ore 15

Si apre con una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza e che vedrà opposte due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi tra loro, il ventitreesimo turno del campionato di Serie A. Ad affrontarsi nell’anticipo del venerdì saranno infatti Fiorentina e Spezia. I viola arrivano al confronto con 22 punti messi in cascina in altrettante giornate e dopo le due sconfitte consecutive patite contro Inter e Sampdoria. Ventiquattro invece i punti per gli Aquilotti reduci da due importanti vittorie consecutive: contro Sassuolo e Milan.

Quella del Franchi sarà la seconda sfida tra le due squadre in Serie A. La prima si disputò lo scorso 18 ottobre e si concluse sul 2-2 con lo Spezia che riuscì a recuperare il doppio svantaggio iniziale (reti di Pezzella e Biraghi nei primi 4’ di gioco) grazie ai goal di Verde e Farias.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Udinese-Fiorentina in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante della sfida della Dacia Arena: la diretta testuale proposta da Violanews.com. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale. Ovviamente c’è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su radio Bruno