Leo Turrini, giornalista originario di Sassuolo ed esperto dei neroverdi, oltre che interista, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

“Boateng era stato accolto con un filo di scetticismo, sembrava un giocatore in decadenza, ma fin quando è rimasto ha fatto veramente bene nella posizione di falso 9. Poi l’opportunità al Barcellona, che gli è stata concessa, ma con tutto il rispetto per il Boa credo che abbia fatto appena tre spezzoni di partita. Quando gli è arrivata la proposta della Fiorentina l’ha colta al volo. Credo farà bene se Montella gli darà gli stessi compiti, ha visione di gioco, negli anni migliori era di livello assoluto; penso che in Serie A per quelle che possono essere le ambizioni viola sia un bel colpo.

Politano è un gran giocatore, con Spalletti è stato più continuo, io non lo metterei sul mercato (infatti l’Inter lo blocca). per l’idea di calcio di Conte non è adatto, così come Perisic. Borja penso che col mercato dell’Inter a centrocampo giocherà pochissimo, ma bisogna vedere se ha voglia, fame di giocare o meno.

Lirola è un bel giocatore, a Sassuolo ha fatto bene. La Fiorentina fa bene a fare shopping a Sassuolo, dove sono bravissimi nel far crescere i giocatori senza pressione: è un ambiente sano che aiuta molto la crescita e il recupero individuale. Dipenderà da Lirola trovarsi bene a Firenze, respirando un’aria diversa. Non migliore o peggiore, diversa.