Trovato, nuova avventura per l’attaccante: va in prestito all’Albinoleffe

Mattia Trovato, attaccante della Fiorentina, giocherà all’Albinoleffe la prossima stagione. Ecco il comunicato del nuovo club in merito al prestito dell’attaccante siciliano:

“U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Mattia Trovato.

Nativo di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il centrocampista classe 1998 ha indossato le maglie di Cosenza (in Serie C e Serie B) e Livorno, dove è approdato nel gennaio 2020 mettendo a referto 8 presenze e 1 gol nel campionato cadetto”.

