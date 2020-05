“Troppi incontri faccia a faccia per essere a questo punto sullo stadio. Il cattivo è la burocrazia”

Il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto in collegamento con A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Sulla vicenda stadio mi sto smarrendo anche io sinceramente, dopo otto anni di gioco dell’oca. Un cattivo in questa vicenda non c’è, e se c’è allora è la burocrazia. Quanti incontri si sono svolti a Palazzo Vecchio? E adesso si mandano messaggi a distanza… Ma se non ci sono le condizioni, perché non lo chiariscono? Campi Bisenzio è passata rapidamente da ultima spiaggia a priorità…

A me risulta che a Palazzo Vecchio siano convinti che ci sia una disponibilità dal Governo. In Inghilterra sono arrivati a buttare giù Wembley. Io amo più il Franchi rispetto a San Siro, ma da un punto di vista di racconto del calcio e di architettonica non c’è confronto… E un collega di Pessina dice che quello stadio si può buttare giù. La vicenda è imperscrutabile perché ci sono stati innumerevoli incontri faccia a faccia.

Anche per Campi non è così semplice, si badi bene. La cosa che dispiace è che un signore con entusiasmo e con voglia di fare sia frenato da mille pastoie e da mille impedimenti burocratici.”