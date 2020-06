Trevisani: “La Fiorentina dovrebbe fare una mossa come fece la Roma con Luis Enrique”

Riccardo Trevisani, noto commentato di Sky, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

“Non siamo stati i primi a ripartire con il calcio giocato, mi piacerebbe essere i primi a riaprire al pubblico. Lo stadio è all’aperto, con la sicurezza che controlli le distanze si potrebbe fare secondo me. Retrocessione? Non credo che la Fiorentina rischi, ha un allenatore fatto apposta per lottare nei momenti difficili. Poi credo che a Firenze serva un allenatore capace di infiammare il pubblico, di creare un grande rapporto e una sferzata di nuovo. Mi piacerebbe vedere una nuova mossa alla Luis Enrique, come fece la Roma anni fa. Mi piacerebbe vedere un progetto nuovo, ma in alternativa prenderei Spalletti. Squadra? La Fiorentina ha tanti giocatori molto interessanti, che potrebbero stare in una grande squadra. Chiesa? Non è normale che Marotta sia uscito facendo il nome del ragazzo. In questo momento credo sia difficile ipotizzare quale potrebbe essere la destinazione del ragazzo. Fiorentina-Juventus? Il 4-2 credo sia una delle cose più emozionanti che abbia mai commentato”.