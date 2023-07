Trasferimenti da record dei serbi. La classifica a tinte viola, doppio Jovic

Il trasferimento di Milinkovic in Arabia è cosa fatta. Il costo del serbo? 40 milioni di Euro. Ma è solo il quarto più caro della storia per il paese. Infatti i primi due posti sono di Vlahovic e Jovic. Ovviamente per Dusan si tratta del trasferimento Fiorentina-Juve, mentre per Jovic quello dall'Eintracht al Real per 63 milioni. Tra l'altro Jovic lo ritroviamo al decimo posto. Quando la squadra tedesca lo acquistò dal Benfica sborsò ben 22 milioni. Insomma Jovic si fa pagare caro. Fonte Transfermarkt.com