Tramezzani: “La Fiorentina migliora di partita in partita. Castrovilli? Mi ricorda Nicola Berti”

L’allenatore Paolo Tramezzani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina è una buonissima squadra, sta crescendo e migliorando di partita in partita. A San Siro ha tirato fuori tutte le difficoltà del Milan. Castrovilli? Sorprendente, mi ricorda il Nicola Berti dei primi anni all’Inter. Non lo conoscevo bene, ha avuto un impatto importante. La cosa che mi ha colpito di più è l’intelligenza tattica, sa stare in campo e leggere le situazioni. Sottil? Sono convinto che anche giocando poco possa migliorare facendo parte di un progetto importante come quello viola. Ma credo che Montella possa più avanti giocare anche con un attaccante in più e che possa essere lui”.