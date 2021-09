Tra passato e futuro: la Fiorentina tenta il sorpasso

Stasera Italiano è pronto alla sfida che sa tanto di resa dei conti. la tanto temuta Atalanta troverà una squadra forte e motivata, vedremo

Stasera alle 20.45 la Fiorentina affronterà l' Atalanta di Gasperini in una sfida che sa tanto di resa dei conti. Si perché la nomea di ammazza grandi è stato il marchio della Fiorentina per anni, ma che adesso deve riconquistarlo contro un' Atalanta che ormai è tutto fuorché una sorpresa.

Infatti, come riportato dal Corriere Fiorentino, Italiano arriva a questa sfida con la voglia di riconfermare una squadra che gioca bene a calcio ma soprattutto per iniziare, o meglio, riiniziare quel percorso che ha reso l'Atalanta la squadra temuta da tutti e che la Fiorentina interruppe bruscamente qualche anno fa. Ovviamente non si può chiedere tutto e subito ma se il buongiorno si vede dal mattino possiamo essere solo fiduciosi.