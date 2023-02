Tosto: “La Fiorentina può fare di più. Italiano? Deve trasmettere una cosa”

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli, Vittorio Tosto, ha parlato a Radio Toscana della sfida di domenica tra le due squadre e di Vincenzo Italiano: "La motivazione è elevata per entrambe le squadra, perché il derby toscano per la vicina Empoli giocatore contro i viola è sempre il massimo. Come per la Fiorentina giocare contro la Juventus, si vuole sempre fargli uno sgambetto. Gli azzurri sono una grande sorpresa di questo campionato, i viola, invece, arrivano da una vittoria strabiliante contro il Braga in Conference League. Sarà una partita molto bella da vedere".