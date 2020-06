Torricelli: “Chiesa? Andava a scuola coi miei figli, già si vedevano le qualità. Commisso e lo stadio…”

L’ex viola Moreno Torricelli ha parlato a TMW:

Fiorentina? E’ partita un po’ male ma ha tanti giovani interessanti. L’infortunio di Ribery non ha permesso alla squadra di crescere come doveva. La situazione di classifica è un po’ critica però con Iachini il trend è stato cambiato e credo possa fare un bel finale di stagione. Chiesa? Federico andava a scuola con i miei figli a Firenze… Si vedevano già allora tutte le sue qualità. Bisogna vedere: è uno dei giovani italiani più interessanti. Come tutti i ragazzi c’è l’ambizione di raggiungere i traguardi più ambiti, vincere campionato e giocare le coppe. Ci sta l’idea che possa cambiare squadra per esaudire i suoi desideri. Bisognerà vedere cosa gli propone la Fiorentina. Commisso è ambizioso e occorrerà valutare i programmi che potrà proporgli. Stadio nuovo? Abbiamo visto che lo stadio aiuta le squadra a fare un salto di qualità a livello esponenziale. L’esempio è la Juve: con lo stadio è riuscita ad entrare nella top ten delle formazioni a livello europeo. E’ un passo fondamentale per la crescita della società.