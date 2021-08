Torchia: “Con Vlahovic puoi costruire qualcosa, ma Serie A è terra di conquista”

L'opinione del procuratore

"Vlahovic? Con lui puoi costruire qualcosa e quindi capisco i tifosi, ma ormai siamo diventati terra di conquista. I numeri che girano da noi, purtroppo, non sono come quelli che ci sono in Inghilterra anche per le squadre non grandissime. Il Manchester United ha preso Varane a 50 milioni e per loro è stato un'affare, ma a 70-80 milioni. Non è un giocatore blindato che ha 4 anni di contratto... Anche se lo tieni puoi prendere 90 milioni, ma la forbice non sarà così tanto ampia. Sostituto? Non potranno aver già il colpo fatto, ma devono essere pronti un po' prima. Alla fine dell'anno so già chi mi vengono a chiedere. Se non offrono per un 21enne che ha fatto 21 gol... Per chi offrono?".