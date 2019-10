Toni: “Che colpo Ribery a Firenze. I viola sono una squadra molto interessante”

L’ex centravanti della Fiorentina e della Nazionale Luca Toni, ospite della trasmissione 90° Minuto su Rai 2, ha parlato della squadra gigliata e del suo grande amico Franck Ribery;

Il club viola portando in riva all’Arno Franck Ribery ha fatto davvero un grande colpo. Lui è un grandissimo trascinatore e sarà fondamentale in tutta la stagione. A Montella hanno costruito una squadra molto interessante, sono ottimista per il campionato della Fiorentina.