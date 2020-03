Tommasi conferma: “Ci stiamo abituando all’idea che i campionati possano chiudersi qui”

Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha voluto commentare le dichiarazioni del Ministro Spadafora, ai microfoni dell’ANSA:

Domani sul tavolo (per l’incontro tra l’Aic e la Lega di serie A n.d.r.) abbiamo un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è. Occorre porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista formale: per i contratti sportivi. Sul taglio degli stipendi cerchiamo se possibile una soluzione comune. La Juve è andata avanti, ma non ci ha colto di sorpresa: sapevamo tutto e non ci sentiamo delegittimati (Chiellini è nostro consigliere). Se non ci sono contenziosi tra club e giocatori non siamo tenuti a intervenire, se loro hanno trovato un accordo va bene così.