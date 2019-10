Toldo su Chiesa: Simulatore? No, ma non bisogna mettere in difficoltà gli arbitri. Babbo Enrico…”

Sollecitato su Chiesa, Francesco Toldo esprime la propria opinione sul talento viola:

“Ultimamente non guardo più tanto le partite. Per quel che ho visto Chiesa non è un simulatore, ma vedere che un giocatore sta un filino in piedi dà anche merito a lui, è un gioco maschio. Suo padre aveva un fisico devastante… Se lo guardavi cadeva (ride, ndr). Scherzo… Credo si debba evitare di mettere in difficoltà gli arbitri, poi ti prendono le misure”.