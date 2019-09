Tifoso viola, il vescovo di Salerno andrà in curva all’Arechi: “A noi il granata non dispiace”

La promessa è stata fatta. Adesso toccherà rispettare l’impegno preso lontano dalle mura della sua “nuova” città. Monsignor Andrea Bellandi ha prenotato un posto in Curva Sud. Il vescovo fiorentino ha lanciato il messaggio, proprio a pochi giorni dal suo primo San Matteo in cui ha potuto tastare con mano il calore della città, nel corso di un incontro con i giovani di Palomonte. «Sono mesi impegnativi, ma non appena avrò un po’ di tempo libero, mi recherò in curva allo stadio Arechi per vedere una partita della Salernitana con i tifosi», le parole di Bellandi. Il calcio non lascia certo indifferente il vescovo di Salerno: tifoso della Fiorentina, già al suo arrivo nella città d’Arechi aveva mostrato il suo apprezzamento per l’ippocampo. «Il colore della Salernitana è il granata e a noi non ci dispiace», disse nel messaggio di benvenuto alla città prima di complimentarsi con la squadra subito dopo la salvezza ottenuta a Venezia. Lo riporta La città di Salerno.

