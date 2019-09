Tifosi in trasferta, a San Siro saranno oltre 500 i supporters viola

A San Siro in cinquecento, nonostante il rientro avverrà all’alba di domattina, giorno lavorativo. La passione dei tifosi viola non conosce ostacoli e, come scrive La Nazione, il gruppetto che seguirà la squadra a Milano è abbastanza nutrito. Tanti i supporters che verranno dal nord-est, inoltre il Centro di Coordinamento ha organizzato un pullman. In molti invece si sono organizzati con le proprie auto o dei minivan, giusto per contenere le spese di viaggio: tutti saranno sistemati nel terzo anello.