Terza edizione del progetto “CresciAMO inVIOLA”: il comunicato

La Fiorentina per il sociale

"Con oltre 1.400 alunni di 60 classi primarie, secondarie di primo e secondo grado sul territorio di Firenze, e 480 ore di lezione registrate fino ad oggi, cresciAMO inVIOLA, il progetto scuola della Fiorentina è pronto a tornare tra i banchi di scuola per promuovere un utilizzo sano e consapevole della rete e mettere al bando discriminazione e bullismo.

Cyberbullismo, haters, fake news, hacker, hikikomori, web challenge… sono tanti e sempre più complessi i fenomeni che popolano la rete e che tutti, dai Club di calcio alle famiglie, dalle aziende ai privati, dai calciatori ai piccoli studenti, devono conoscere per poter trarre i massimi benefici dal web senza correre pericoli.

Con le lezioni in classe realizzate dai consulenti dell’Università di Firenze incaricati dal Club viola ed il coinvolgimento attivo di genitori e insegnanti, cresciAMO inVIOLA si pone l’obiettivo di rendere i giovani studenti dei “cittadini digitali consapevoli” capaci di riconoscere i rischi della rete.

Confermata la presenza all’interno del portale “Le Chiavi della Città” a cura del Comune di Firenze (per info www.chiavidellacitta.it/progetti/cresciamo-in-viola/), il progetto scuola della Fiorentina si arricchisce in questa terza edizione di un’ulteriore novità: la possibilità per le classi che abbiano già aderito alle precedenti edizioni dell’iniziativa di dare seguito al percorso educativo sul tema del web attraverso integrazioni e materiale didattico appositamente predisposti".