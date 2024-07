Terim: “Ho un buon rapporto con Montella, lo sostengo. Possiamo vincere”

Vincenzo Montella sogna con l sua Turchia, e anche Fatih Terim tifa per lui. L'imperatore crede nela sua nazionale

Fatih Terim, idolo in Turchia e tra le altre ex allenatore della Fiorentina si è concesso alla Gazzetta Dello Sport. L'imperatore ha parlato della sua Turchia e di Vinecnzo Montella:

"I turchi vivono le loro emozioni al massimo, nel bene e nel male. Ho un buon rapporto con lui, abbiamo allenato Fiorentina e Milan, è stato all’Adana, la squadra della mia città. Lo sostengo dal profondo del cuore e ho detto che andrebbe sostenuto da tutti. possiamo vincere. Rispetto al 2008 qui il percorso è più semplice. Se superiamo l’Olanda, abbiamo Inghilterra o Svizzera. Tutte meritano rispetto, ma non sono imbattibili. Io sarò in Qatar a commentare. Mi aspetto di farlo anche in semifinale"