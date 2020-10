Teotino: “Milik fattibile, ma non è la priorità. Chiesa alla Juventus giocherà su tutta la fascia”

Così Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, a Radio Sportiva:

Saponara? Un talento sprecato, non è riuscito a supportare le sue doti con una certa applicazione. Ha avuto una serie di guai fisici ma ha un problema di carattere mentale. Milik alla Fiorentina? Se Chiesa va alla Juve l’operazione è fattibile. Non so però se sia questa la vera necessità della Fiorentina, avendo già diversi attaccanti. Bisogna capire se ne vale la pena. Quanto ai bianconeri, a parità di investimento vedrei meglio Milinkovic che Chiesa. Comunque l’idea della Juve è quello di farlo giocare a tutta fascia, ma voglio capire quando tornerà Dybala e come verrà fatto giocare.