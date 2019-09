Teotino: “Il calendario non favorisce Montella. Serve tempo per trovare l’amalgama”

Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ed ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato delle prospettive viola e le difficoltà di Montella in questo avvio di stagione: “Montella ha riportato la Fiorentina stabilmente in Europa facendo giocare alla squadra un calcio bello. Purtroppo attualmente viene da una serie di esperienze difficili, ma con il Siviglia nonostante le difficoltà in campionato portò la squadra ai quarti di Champions eliminando il Manchester United e in finale di Coppa del Re. A Firenze è tornato in un ambiente la cui situazione sembrava compromessa per mille motivi. Quest’anno ha in mano una squadra con più potenzialità rispetto all’anno scorso e più conforme alla sua idea di calcio, ma il calendario non lo favorisce. L’unica partita sbagliata è stata quella di Marassi contro il Genoa, ma serve tempo per amalgamare una squadra che ha 18 giocatori nuovi”.